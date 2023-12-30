بعثة الأخضر تغادر إلى قطر تحضيرا لكأس أمم آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تغادر بعثة المنتخب السعودي الكروي الأول عند الـ11 من صباح اليوم مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض متجهة لقطر، لإقامة معسكر في منتجع «سيلين» حتى 11 يناير القادم، والذي شهد تحضيرات المنتخب في بطولة كاس العالم الماضية 2022، وذلك استعدادا لمباريات كأس أمم آسيا 2024 في الدوحة.

وسيتخلل المعسكر خوض المنتخب السعودي 3 مواجهات ودية: الأولى: أمام لبنان 4 يناير القادم، والثانية: ضد فلسطين 9 من الشهر ذاته، ويختم مبارياته الودية أمام هونغ كونغ 10 يناير.

ويطمح المدير الفني الإيطالي روبيرتو مانشيني، في أن يحقق المنتخب السعودي اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بعد أن افتتح السعودي خليل الزياني شريط البطولات في كاس الأمم الآسيوية بسنغافورة 1984، ثم كأس الأمم الآسيوية بقطر 1988، إذ حافظ الأخضر على اللقب وعلى أفضيلة حارس القارة المتمثلة بعبد الله الدعيع، ثم حصد اللقب الثالث بالإمارات في نسخة 1996.

وسيبدأ «الأخضر» مبارياته في النسخة الحالية، ضمن المجموعة السادسة في كأس أمم آسيا، بمواجهة عمان يوم 16 يناير القادم، ثم يلاقي قيرغيزستان يوم 21 من الشهر نفسه، ويختم مواجهاته في دور المجموعات بمواجهة تايلاند.

وينتظر أن يكون المدير الفني يكون أعلن قائمة المنتخب بعد نهاية مباريات الجولة الـ19 لمنافسات دوري روشن.

وكان «الأخضر» نظم معسكره في الفترة من 3 سبتمبر وحتى 12 سبتمبر الماضي، مباراتين وديتين على ملعب «سانت جيمس بارك» الخاص بنادي نيوكاسل يونايتد، أمام كل من منتخبي، كوستاريكا في الثامن من سبتمبر، وكوريا الجنوبية في الثاني عشر من سبتمبر 2023.

في إطار تحضيراته لكأس الأمم الاسيوية في أيام فيفا.

وكان المدير الفني للمنتخب السعودي الإيطالي روبرتو مانشيني، بدأ مهمته الرسمية أواخر أغسطس الماضي بمراقبة مباريات الدوري، ثم قيادته في مواجهتي باكستان والأردن في أول جولتين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، في الـ16 والـ21 من نوفمبر الماضي، ضمن منافسات المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026.