9 نجوم على قائمة التدوير بين أندية دوري روشن للمحترفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم اقتراحا تقدم به أحد الأندية يقضي بتدوير المحترفين الأجانب، بين أندية دوري روشن السعودي.

ويستهدف الاقتراح تقليل الخسائر المالية، بعدم اضطرار الأندية السعودية لدفع تعويضات مالية ضخمة، لفسخ عقود المحترفين، إضافة إلى الاحتفاظ بالنجوم العالميين في البلاد، بنقلهم إلى فرق أخرى.

ويتضمن الاقتراح أنه في حال أراد فريق سعودي ما الاستغناء عن أحد المحترفين الأجانب الكبار، لعدم تأقلمه أو تألقه مع فريقه أو لأسباب أخرى؛ يتم نقله إلى فريق آخر داخل المملكة، بالاتفاق معه.

ومن ضمن الأفكار المقترحة، إلزام الأندية بالاستغناء عن نجوم منتخب السعودية الدوليين، الذين لا يشاركون في المباريات، ونقلهم إلى فرق أخرى يستطيعون الحصول على دقائق عدة معها؛ من أجل عدم الإضرار بالأخضر.

النسخة العربية من «GOAL»، استعرضت أبرز النجوم الذين قد يدخلون عملية التدوير بين أندية دوري روشن السعودي للمحترفين؛ إذا ما تم تطبيق هذه المقترحات.

روبرتو فيرمينو - الأهلي

النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، المنضم في صيف 2023، من العملاق الإنجليزي ليفربول، بدأ بشكل مثالي مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

فيرمينو سجل 3 أهداف «هاتريك»، في مباراة الأهلي والحزم، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

بعد هذه المباراة.. لعب روبرتو فيرمينو، 17 لقاء مع قلعة الراقي في مختلف المسابقات، دون أن يسجل أي هدف؛ ليبتعد عن التشكيل الأساسي، لصالح الدولي السعودي فراس البريكان.

ونظرا لصعوبة فسخ عقده «ماليا»، وعدم خسارة لاعب بقيمته؛ يعتبر فيرمينو على رأس قائمة المرشحين لدخول عملية «التدوير»، بين أندية دوري روشن السعودي.

كريم بنزيما - الاتحاد

لا شك أن صفقة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، تعتبر ضمن الأكبر في تاريخ المملكة العربية السعودية؛ حيث انتقل من ريال مدريد الإسباني إلى نادي الاتحاد، في صيف 2023.

لكن.. منذ الانضمام إلى العميد الاتحادي، وبنزيما البالغ من العمر 35 سنة، يعاني من عديد الأزمات، التي أثرت على مستواه الفني داخل أرضية الملعب.

المهاجم الفرنسي دخل في أزمة مع البرتغالي نونو سانتو، مدرب الاتحاد «المقال»، في بداية الموسم الحالي؛ بسبب عدم منحه شارة قيادة الفريق الأول لكرة القدم، قبل أن يتعرض للإصابة.

وحتى بعد حل أزمة «شارة القيادة»، وعودته من الإصابة، لم يقدم كريم بنزيما، المستوى المأمول منه، وسط أنباء عن عدم سعادته داخل قلعة العميد؛ ما يجعله مرشحا لدخول عملية التدوير في أي وقت.

خالد الغنام - النصر

خالد الغنام جناح نادي النصر، يعتبر أحد أبرز المواهب في الكرة السعودية؛ وكان يصنف على أنه خليفة سالم الدوسري «الشرعي».

التوقعات الكبيرة التي صاحبت الغنام، شهدت انتكاسة كبرى؛ بعد أن أصبح اللاعب مهملا تماما، داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

لم يشارك الغنام، سوى في 179 دقيقة فقط مع قلعة العالمي، في مختلف المسابقات، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ومن هنا.. قد يتم إيقاف مفاوضات النصر مع اللاعب لـ«تجديد» عقده، مع نقله إلى أي فريق سعودي آخر، يستطيع إعادة اكتشاف نفسه معه.

عبدالرزاق حمد الله - الاتحاد

دائمًا ما يرتبط اسم المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، بالرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مع كل ميركاتو. وخلال الأيام الماضية.. انتشرت أخبار عن اشتراط حمدالله، الحصول على كامل رواتبه مع الاتحاد، حتى نهاية عقده في صيف 2025؛ من أجل الموافقة على الرحيل في الميركاتو الشتوي القادم «يناير 2024».

شرط المهاجم المغربي «الصعب»، يجعل دخوله عملية التدوير بين أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، أمرا واردا للغاية؛ من أجل تقليل الخسائر المالية على فريق الاتحاد.

عبد الرزاق حمد الله يلعب في السعودية منذ صيف 2018؛ حيث مثل نادي النصر لأكثر من 3 سنوات، قبل الانتقال إلى العميد الاتحادي.

سلمان الفرج - الهلال

يعيش النجم الدولي السعودي سلمان الفرج، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أسوأ مرحلة في مسيرته الكروية حاليا.

الفرج أصبح بعيدا تماما عن التشكيل الأساسي لنادي الهلال؛ وذلك بعد تعاقد الأخير، مع الثنائي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والبرتغالي روبن نيفيش.

ابتعاد النجم الدولي السعودي، عن تشكيل الزعيم الأساسي؛ جعله يدخل في صدام مع البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مع توقيع عقوبات عليه.

ولذلك.. قد يرحل سلمان الفرج عن نادي الهلال قريبا، بعد أن قضى عمره الرياضي بالكامل داخل هذا الكيان الكبير؛ وسط ارتباط اسمه بعملاقي جدة الاتحاد والأهلي.

سيكو فوفانا - النصر

بدأ النجم الإيفواري الدولي سيكو فوفانا، مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الذي انضم إليه في صيف 2023، بشكل سيئ للغاية.

فوفانا كان يجلس في بداية الموسم، على دكة البدلاء لصالح الدولي السعودي عبد الله الخيبري، كما كان يقدم مستويات غير جيدة، في الدقائق التي يشارك فيها.

هذا الوضع المأساوي، تغير بعد عدة أسابيع؛ حيث أصبح النجم الإيفواري الدولي، أحد أهم العناصر في التشكيل الأساسي للفريق النصراوي.

وعلى الرغم من ذلك.. يعتبر النجم الإيفواري، المرشح الأول للرحيل عن النصر، حال تم التعاقد مع لاعب أجنبي جديد في الشتوية؛ لذلك قد يدخل عملية التدوير.

عبدالإله المالكي - الهلال

تعرض عبدالإله المالكي، متوسط ميدان نادي الهلال، لإصابتين بقطع في الرباط الصليبي، خلال فترة قليلة للغاية، وعلى الرغم من ذلك لا يزال يعتبر أحد أهم عناصر منتخب السعودية.

المالكي قد يدخل ضمن مقترح نقل اللاعبين السعوديين من أنديتهم، للحصول على دقائق لعب «كافية»؛ وذلك عقب ابتعاده عن تشكيل الهلال، بشكل كبير.

ويحظى متوسط ميدان الزعيم الهلالي البالغ من العمر 29 سنة، باهتمام كثير من أندية دوري روشن السعودي للمحترفين؛ على رأسهم الأهلي والاتفاق.

وكانت أنباء انتشرت عن دخول عبدالإله المالكي، في صدام مع البرتغالي جورج جيسوس، مدرب نادي الهلال، على طريقة سلمان الفرج؛ قبل أن ينفي اللاعب، هذا الأمر تماما.

عبدالرحمن العبود - الاتحاد

يصنف عبدالرحمن العبود، جناح نادي الاتحاد، على أنه «مشاغب» الكرة السعودية الأول؛ بسبب مشاكله العديدة داخل قلعة العميد.

العبود دخل في صدام عنيف مع البرتغالي نونو سانتو، مدرب نادي الاتحاد «المقال»؛ أدت إلى إبعاده عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم، بالكامل.

حتى بعد تعاقد العميد الاتحادي، مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، أثار اللاعب الجدل ببعض التصرفات المشينة؛ ليتم استبعاده مجددا، قبل العودة في كلاسيكو النصر الأخير.

ومع كثرة هذه المشاكل؛ قد يتم إجبار الاتحاد، على نقل العبود إلى أحد الفرق السعودية الأخرى؛ من أجل إعادة ضبط اللاعب، وعدم خسارة المنتخب، أحد أبرز نجومه.

دافيد أوسبينا - النصر

قدم الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، مستويات مبهرة مع نادي النصر، عندما انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم، في صيف 2022، قادما من نابولي الإيطالي.

الإصابة التي تعرض لها أوسبينا، حرمت النصر من الاستفادة بخدماته لأطول فترة؛ حيث تم رفع اسمه من القائمة المحلية، على الرغم من قيده دوليا.

ونظرا للانقسام الكبير داخل الإدارة النصراوية، بشأن إعادة قيد الحارس الكولومبي، في القائمة المحلية من عدمه؛ يمكن أن يتم إقحامه ضمن عملية التدوير المقترحة.

دافيد أوسبينا لعب 14 مباراة مع نادي النصر، قبل الإصابة، استقبل خلالها 6 أهداف فقط، بينما حافظ على نظافة شباكه «9 مرات».