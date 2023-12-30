مانشستر يونايتد يسقط أمام نوتنغهام والسيتي يختتم العام بالفوز على شيفيلد

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق نوتنغهام فورست فوزاً مهماً وثميناً على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف السبت لحساب المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وانتهى الشوط الأول على وقع التعادل السلبي وفي الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 64 تمكن الأرجنتيني نيكولاس دومينغيز من تسجيل الهدف الأول لنوتنغهام فورست.



وفي الدقيقة 78 تمكن ماركوس راشفورد من تسجيل هدف التعادل ليونايتد مستغلاً تمريرة رائعة من غراناتشو.



وحاول مانشستر يونايتد أن يقلب النتيجة كما فعل أمام أستون فيلا في المرحلة التاسعة عشرة إلا ان نوتنغهام كانت له الأسبقية مرة أخرى وذلك عن طريق مورغان جيبس وايت الذي أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 82 بعد تلقيه تمريرة ماكرة من أنتوني إيلانغا.



وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 31 نقطة في المركز السابع فيما رفع نوتينغهام رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس عشر علماً بأنه حقق الفوز الثاني توالياً تحت إدارة مدربه الجديد نونو سانتو الذي خاض مواجهته الثالثة مع الفريق.

وفي مباراة، حقق مانشستر سيتي فوزاً هاماً على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد.

وأحرز رودري هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 14 قبل أن يضيف جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 61 علماً بأن نجم وسط الفريق والمنتخب الإنجليزي فيل فودين هو من صنع الهدفين بإهدائه تمريرتين حاسمتين.

وشدد مانشستر سيتي حامل اللقب بهذا الفوز ضغطه على فرق المقدمة بعد أن رفع رصيده إلى 40 نقطة بفارق نقطتين فقط خلف ليفربول الأول علماً بأنه له مباراة مؤجلة.

من جانبه استمرت معاناة شيفيلد بعد أن تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الأخير.

وفي مباراة أخرى حقق تشلسي فوزاً صعباً على حساب مضيفه لوتون تاون 3-2 اليوم السبت في افتتاح الجولة.

وسجل كل من كول بالمير (12 و70) ونوني مادويكي (37) أهداف تشلسي فيما دوّن كل من روس باركلي (80) وإليجاه أديبايو (87) هدفي أصحاب الأرض.

ويحتل تشلسي المركز العاشر بـ28 نقطة فيما يأتي لوتون تاون في المركز 18 بـ15 نقطة.

(بي إن سبورت)