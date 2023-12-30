ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد الجولة 19.. رونالدو يحلق بالصدارة

ياسر رشاد - القاهرة - سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا رائعًا في مباراة النصر والتعاون اليوم ابتعد به بصدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام منافسات الجولة 19 من دوري روشن.

وقاد رونالدو النصر للفوز على التعاون 4-1 في المواجهة التي أقيمت اليوم، اختتم بها العالمي مواجهاته قبل فترة التوقف الدولي والتي ستستمر حتى 45 يومًا بسبب البطولات القارية للمنتخبات.

وأنهى رونالدو عام 2023 بـ54 ليصبح الهداف الأول على مستوى العالم لهذا العام، متفوقًا على كيليان مبابي وهالاند وهاري كين.

ونجح رونالدو في رفع رصيده إلى الهدف 20 ليوسع الفارق مع ميتروفيتش لاعب الهلال الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 17 هدفًا، فيها يحل كيفن نكودو لاعب ضمن في المركز الثالث بـ14 هدفًا.

ترتيب هدافي الدوري السعودي :