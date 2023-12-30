يوفنتوس يهزم روما ويواصل مطاردة إنتر على صدارة الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق يوفنتوس على روما بهدف على ملعب أليانز ستاديوم مساء اليوم السبت في قمة الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

سجل ادريان رابيو هدف يوفنتوس في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 43 نقطة في جدول ترتيب الدوري الايطالي ويواصل مطاردة إنتر ميلان الذي يتصدر المسابقة بفارق نقطتين.

يحتل روما المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 28 نقطة بالتساوي مع نابولي بفارق 5 نقاط عن فيورنتينا الرابع.

تشكيل يوفنتوس

حراسة المرمى: فوتشينيك تشيزني.

خط الدفاع: فيدريكو جاتي، جيلسون بريمر، دانيلو.

وسط الملعب: تيموثي وياه، ويستون ماكيني، مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيو، فيليب كوستيتش.

خط الهجوم: كينان يلديز، دوسان فلاهوفيتش.

تشكيل روما

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، دييجو لورينتي، إيفان نديكا.

وسط الملعب: راسموس كريستنسن، براين كريستانتي، لياندرو باريديس، إدواردو بوفي، نيكولا زالوسكي.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو، باولو ديبالا.