رونالدو: سعيد بانتقالي إلى النصر وأنصح الجميع بالقدوم للدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي سعادته بالقرار الذي اتخذه بالقدوم إلى نادي النصر والذي كان منذ عامًا نجح خلالها تقديم الكثير بقميص العالمي.

وقال رونالدو في تصريحاته عقب مباراة النصر والتعاون اليوم: " أنا حقًا سعيد بالقرار الذي اتخذته بالقدوم إلى نادي النصر، وأنصح الجميع بخوض التجربة في الدوري السعودي ".

وأصبح كريستيانو رونالدو أكثر من سجل أهداف في العالم في عام 2023م بواقع (54 هدف)، ليتفوق على كيليان مبابي و هالاند و هاري كين.

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا رائعًا اليوم في مباراة النصر والتعاون التي جمعت الفريقين على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

النصر يفوز على التعاون 4-1

وقاد رونالدو النصر للفوز على التعاون 4-1 في المواجهة التي أقيمت اليوم، اختتم بها العالمي مواجهاته قبل فترة التوقف الدولي والتي ستستمر حتى 45 يومًا بسبب البطولات القارية للمنتخبات.

بهذا الانتصار يرفع فريق النصر رصيده إلى النقطة 46 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر، بينما توقف رصيد التعاون عند 34 نقطة في المركز الرابع بدوري روشن.