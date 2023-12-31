شكرا لقرائتكم خبر عن موسى دياورا رجل مباراة طلائع الجيش وزد أف سى بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الغينى موسى دياورا مهاجم فريق طلائع الجيش جائزة رجل مباراة فريقه أمام فريق زد أف سى عقب اختياره من قبل رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك بعد التألق وتسجيل هدف الفوز.

وحقق فريق طلائع الجيش الفوز على نظيره زد أف سى بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري (دوري نايل).

وسجل هدف المباراة الوحيد موسى دياورا مهاجم فريق طلائع الجيش، فى الدقيقة الأخيرة من الوقت البدل الضائع من عمر اللقاء عقب تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك على لطفى حارس مرمى فريق زد أف سى.

وبهذه النتيجة يحتل فريق طلائع الجيش المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 17 نقطة، بينما توقف رصيد فريق زد أف سى للنقطة 19 محتلا المركز الأول.