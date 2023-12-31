اخبار الرياضه

جدول ترتيب هدافى دورى Nile .. زيكو وبلحاج يتقاسمان الصدارة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى دورى Nile .. زيكو وبلحاج يتقاسمان الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقاسم الثنائى مصطفى زيكو مهاجم فريق زد أف سى والمغربى أحمد بلحاج مهاجم فريق الجونة صدارة جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورىNile" عقب خوض 3 مباريات اليوم السبت 30 / 12 / 2023 ضمن الجولة الـ11 من عمر المسابقة، حيث استضاف فريق طلائع الجيش نظيره زد، بينما التقى إنبى مع بلدية المحلة، وواجه البنك الأهلى فريق المقاولون العرب.

إنبى يضرب بلدية المحلة بثلاثية نظيفة فى دورى NILE

حقق فريق إنبى فوزا كبيرا بثلاثية نظيفة على نظيره بلدية المحلة فى المباراة التى أقيمت اليوم في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري العام على استاد بترو سبورت.

 

إنبى يضرب بلدية المحلة بثلاثية نظيفة فى دورى NILE

 

دورى Nile .. زد يتلقى أول هزيمة فى الدورى من طلائع الجيش بهدف ديوارا

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على نظيره زد أف سى بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد جهاز ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة (دوري نايل).

 

دورى Nile .. زد يتلقى أول هزيمة فى الدورى من طلائع الجيش بهدف ديوارا
جدول ترتيب هدافى دورى Nile 
Capture
 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا