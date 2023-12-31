7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - اقترب صلاح محسن مهاجم الأهلى من الانتقال إلى مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة عقب موافقة الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة السويسرى كولر على رحيله.

حقق فريق البنك الاهلى الفوز الثانى على التوالي أمام المقاولون العرب بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل باستاد السلام ضمن الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورىNile".

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