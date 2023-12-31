شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم: تفاجأت باستبعادى من المنتخب.. وإمام وكهربا أكثر المحفزين لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ياسر إبراهيم مدافع فريق الأهلى، أنه تفاجأ بقرار البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، من عدم ضمه إلى قائمة الفراعنة المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، مؤكدا احترامه ذلك القرار، وتمنى التوفيق لزملائه من أجل حصد اللقب.

وقال ياسر إبراهيم، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى سيف زاهر: "كنت أتمنى التواجد للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية المقبلة، ولكن حاليا أعانى من إصابة بشد خفيف، وأحتاج أسبوعين للعودة فنيا وبدنيا".

وأشار ياسر إبراهيم إلى أنه سعيد بتحقيق فريق الأهلى المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، معربا عن حزنه لعدم الوصول إلى المباراة النهائية، حيث كانت مواجهة الفريق البرازيلي ليست قوية، والعمل على حصد اللقب للمرة الأولى في التاريخ وكأس السوبر المحلى للتعويض عن الفترة الماضية.

وأكد ياسر إبراهيم أنه لا يمانع الاحتراف في حال وجود عروض مناسبة، ومن خلال موافقة النادى الأهلى، حيث يتبقى في عقده مع القلعة الحمراء موسمان.

وأوضح ياسر إبراهيم أن الثنائى إمام عاشور ومحمود عبد المنعم "كهربا" من أكثر اللاعبين تحفيزا لزملائهم للفوز وحصد البطولات خلال الحديث داخل غرفة الملابس والمعسكرات.

واختتم ياسر إبراهيم حديثه عن المهاجم الفرنسي موديست قائلا: "نتحدث معه كثيرا، ويحتاج فقط للتأقلم مع الفريق، حيث لم يعتد على تلك الأجواء من قبل".