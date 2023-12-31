شكرا لقرائتكم خبر عن بيبو: موديست وصلاح مستمران مع الأهلى.. وأدافع عن فريقى لكن المخرجين يتجاهلونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن أهمية التتويج بلقب السوبر المصري، بعد المشاركة في مونديال الأندية والحصول على المركز الثالث.

وقال بيبو، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس2: البطولة كانت مهمة؛ لأنها كانت عقب بطولة مختلفة، واجهنا عدة مدارس كروية مختلفة في بطولتين، وكنا نحتاج استشفاء وتركيزا ذهنيا كبيرا.

وأضاف: "إحنا بنشتغل ونعمل كل ما وسعنا ونقدم كل مقومات النجاح، ونترك الباقي للتوفيق، دخلنا الموسم في توقيتات صعبة، ولم يحالفنا التوفيق في بعض المباريات، منها السوبر الذي كان خسارته مؤثرا في بداية الموسم".

وتابع: "البعض انتقدنى وسمعت شائعات، مثل عدم السيطرة على أوضة اللبس وغير موفق، ولكنى لم أتأثر بها؛ لأني كنت لاعبا في الفريق، وحصلت على العديد من البطولات".

وعن عدم ضغطه على الحكام مثلما كان يفعل سيد عبد الحفيظ علق بيبو: "أنا أتحرك وأضغط على الحكام حينما أرى شيئا مستحقا لفريقي، لكن المخرجين لم ينتبهوا لي، المدير الفني له كامل الصلاحيات على خط التماس، ويجب أن أترك له الحرية للقيام بعمله".

واستطرد: "موديست يعيش ضغطا رهيبا، لكنى سعدت بتسجيله في السوبر، وتوقيت الهدف جاء في صالحه، وكأن المباراة استصعبت عشان هو يحلها، ولا صحة لرحيله في يناير المقبل، وكذلك صلاح محسن الذي يستعد بقوة لأي فرصة، واختيارات فيتوريا حقه الأصيل، رغم أن ياسر إبراهيم قدم ما كان يشفع له التواجد في المنتخب".

وأتم: "في مباراة سيراميكا الأخيرة قمت من مقعدى خمس مرات للدفاع عن بعض الأخطاء التحكيمية التي ارتُكبت في حق الأهلي، ودوري هو حماية اللاعبين، لكن السوشيال ميديا صعبة وخطرة على الجميع".