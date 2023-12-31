شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: لا توجد عقوبات ضد جنش وسأرسل تقرير الحكم لمحمد إبراهيم لو أراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه لا توجد أي عقوبات ستكون على محمود جنش حارس مرمى مودرن فيوتشر، بخصوص تصريحاته الأخيرة، والتي تحدث فيها عن عدم ضمه للمنتخب.

وقال حسين، عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc: إن تقرير الحكم أدان محمد إبراهيم لاعب سيراميكا؛ لأن سلوكه غير رياضي تجاه الحكام وعقوبته تتراوح ما بين 4 و8 مباريات.

وأضاف: "السلوك غير الرياضي تجاه أي عنصر رياضي غير الحكام يحصل على مباراتين فقط، وأما بالنسبة للحكام فلا يقل عن أربع مباريات، مؤكدا أن محمد إبراهيم لاعب محترم، ولكنه أخطأ وظهر بشكل عصبي، ومن الممكن أن يرسل لمحمد إبراهيم تقرير الحكم، وأن اللاعب واصل التجاوز أثناء خروجه".