شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه: أتمنى عدم خسارة المباراة النهائية مرة ثالثة ومحمد صلاح أفضل لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح محمود حسن "تريزيجيه" مهاجم فريق طرابزون سبور التركى ومنتخب مصر بأنه يتمنى حصد بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، وهذا الجيل يحلم بتحقيق بطولة، ونطالب الجمهور والإعلام بدعم اللاعبين.

وقال محمود حسن "تريزيجيه"، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى سيف زاهر، إن والده قبل وفاته كان يتحدث دائما أن لديه ابنا سوف يقود منتخب مصر للوصول والمشاركة في نهائيات كأس العالم، بعد غياب دام 28 عاما، وهذا الأمر حدث في 2018.

وأضاف: من أصعب اللحظات التي مرت بها خسارة مباراتين نهائيتين في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ففي النسخة الأخيرة كنت عائدا من الإصابة بالرباط الصليبى، والنادى طالبنى بعدم خوض البطولة ولكن رفضت وعملت على المشاركة، ولكن خسرنا أمام السنغال وأمام الكاميرون عام 2021، وهذا الأمر لم يحدث مرة أخرى وسوف نعمل على حصد اللقب.

واختتم تريزيجيه حديثه بأن محمد صلاح قائد منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزى أفضل لاعب في العالم حاليا.