الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مطالب

طالب بعض مشجعي الشارقة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، إدارة النادي بتقديم استقالات جماعية، في أعقاب ما وصفوه بإخفاقها في إدارة الفريق، بعد النتائج السلبية التي كان آخرها فقدان «الملك» لقب بطولة مهمة.

رفض

تلقى مهاجم عجمان، المغربي وليد أزارو، عرضين من ناديي الزمالك وبيراميدز المصريين، لكنه اعتذر عن قبول أحدهما، وفق ما أكده برنامج «اللعيب» على قناة «إم بي سي مصر» في اتصال له مع النجم المغربي.

تأجيل

طالب لاعب أجنبي بتأجيل تجديد عقده مع فريقه، بعدما لم يعجبه العرض الذي قدمته إدارة النادي، على الرغم من أنه تمت زيادة راتبه، لكنّ تلقيه عرضاً من الدوري السعودي أسهم في توقف المفاوضات.