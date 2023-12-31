الامارات | شباب الأهلي يضم البرازيلي كاسكاردو بـ 1.5 مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن شباب الأهلي توصل إلى اتفاق مع نادي أميركا مينيرو، لضم اللاعب البرازيلي برينو كاسكاردو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وسينضم اللاعب (20 عاماً) إلى شباب الأهلي مقابل 1.5 مليون دولار، بعقد يمتد لخمس سنوات. وكان شباب الأهلي قد حاول التعاقد مع اللاعب البرازيلي الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن نادي أميركا مينيرو رفض الاستغناء عن خدمات اللاعب الشاب قبل نهاية الموسم في البرازيل.

ويلعب كاسكاردو في خط الدفاع في مركزي قلب الدفاع وخط الوسط المدافع، إذ نشأ في صفوف ناشئي بالميراس، وانتقل على سبيل الإعارة إلى أبراشينا في 2021، ثم انتقل إلى أميركا مينيرو في 2022 بشكل نهائي.

ويعد انضمام برينو كاسكاردو إلى شباب الأهلي إضافة قوية للفريق، خصوصاً بعدما عانى «فرسان دبي» بداعي الإصابات في النصف الأول من الموسم، بغياب بوغدان بلانيتش، ولوكا ميلويفييتش في مباريات عدة.

ومن المقرر أن يتم قيد الوافد الجديد إلى شباب الأهلي في فئة المقيمين، حيث يعد «فرسان دبي» من أبرز أندية دوري أدنوك للمحترفين في التعاقد مع اللاعبين الشباب، بعدما تألق مع الفريق في الفترة الماضية العديد من النجوم، أبرزهم إيغور جيسوس، ويوري سيزار، وغيلهيرمي بالا، ورينان فيكتور، وماتيوس ليما، الذين أصبحوا ضمن القوام الأساسي لتشكيلة المدرب الصربي ماركو نيكوليتش.