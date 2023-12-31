الامارات | مهرجان ليوا الدولي يختتم فعالياته بسباق السيارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم اليوم فعاليات مهرجان ليوا الدولي بمنافسات سباق صعود «تل مرعب» للسيارات في ثلاث فئات، هي: «الفئة المفتوحة»، و«الوكالة» و«الهايلوكس».

وسيمنح كل متسابق فرصة القيام بمحاولتين للصعود والوصول للزمن الأفضل.

وأعلنت اللجنة المنظمة في نادي ليوا الرياضي اكتمال الاستعدادات للفعاليات الختامية، واستقبال جماهير المهرجان في اليوم الختامي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وانطلقت منافسات صعود التل، أول من أمس، بثلاث فئات، هي السيارات الكهربائية، وفئة «6 سلندر تيربو»، و«8 سلندر غاز».

وتمكن من تحقيق المركز الأول في فئة «8 سلندر غاز» محمد راشد الجابري، محققاً 5.830 ثوانٍ، وجاء ثانياً مشعل محمد الخالدي من السعودية بـ5.842 ثوانٍ، وثالثاً خالد عبدالله راشد بـ5.997 ثوانٍ. وأحرز عبدالله محمد الدهماني المركز الأول في فئة «6 سلندر تيربو»، بزمن 6.565 ثوانٍ، وجاء ثانياً محمد أمين إسماعيل بـ6.649 ثوانٍ، وثالثاً خالد عبدالله راشد بـ7.211 ثوانٍ، فيما حققت التجربة الأولى لمنافسات السيارات الكهربائية نجاحاً كبيراً.

ويشهد اليوم الختامي احتفالات المهرجان بحلول السنة الميلادية الجديدة 2024، وسيبدأ العد التنازلي على كثبان مرعب، بالألعاب النارية، وعروض «الدرون» المميزة.