الامارات | رأس الخيمة تستضيف المرحلة الثالثة من دوري القوس والسهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد القوس والسهم إقامة المرحلة الثالثة من دوري الإمارات لفئتي القوس «المركب والمحدب» في الملعب الرئيس بنادي رأس الخيمة، في يومي السادس والسابع من يناير المقبل، ضمن استراتيجية الاتحاد لنشر اللعبة، وتعزيز فرص ممارستها في مختلف إمارات الدولة.

ويتكون دوري الإمارات من أربع مراحل، وانطلقت المرحلة الأولى في نوفمبر الماضي، وتختتم في أبريل المقبل، وسيتم اختيار أربعة لاعبين من كل فئة لخوض منافسة نهائية بعد نهاية المراحل الأربع.

واطلع وفد الاتحاد، خلال زيارته إلى نادي رأس الخيمة الرياضي أول من أمس، على منشآته الرياضية، وبنيته التحتية، والتجهيزات الكبيرة في الملعب الرئيس.

وضم الوفد عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المنتخبات عادل الحمادي، والمدير التنفيذي محمد الفلاحي، والمدير الفني عادل رجا، ورئيسة لجنة الحكام شيخة الخاطري، بحضور المدير التنفيذي لنادي رأس الخيمة الرياضي علي المنصوري.

وأثنى عادل الحمادي على جهود نادي رأس الخيمة الكبيرة في الاهتمام بالأنشطة الرياضية، والتعاون مع اتحاد القوس والسهم لإقامة الفعاليات الرياضية، وأوضح أن المرحلة الثالثة للدوري ستشهد مشاركة لاعبين ولاعبات من داخل الدولة وخارجها، لتمكين العديد من الفئات المختلفة لخوض هذا التحدي الذي يسهم في الارتقاء بالمنافسة، إضافة إلى اعتماد أرقامهم الشخصية دولياً، كونها مسجلة بنظام الاتحاد الدولي للقوس والسهم.