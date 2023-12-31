الامارات | روضة المنصوري أول حكمة ساحة تدير مباراة في دوري الهواة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدارت حكمة الساحة الإماراتية، روضة المنصوري، وزميلتها الحكمة الدولية المساعدة، أمل جمال، مباراة فريقي «غلف أف سي» و«غلف يونايتد» للرجال، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ضمن الجولة الـ14، فيما حضر الحكم خالد الملا حكما رابعاً.

ونشر اتحاد الكرة على صفحته الرسمية في منصة «إكس» صوراً للحكمة روضة خلال إدارتها المباراة.

وفي المقابل، تعد الحكمة أمل جمال، أول حكمة إماراتية شاركت حكمة مساعدة في إدارة مباراة في مسابقتي دوري الدرجة الأولى للرجال، ودوري الخليج العربي (دون 21 عاماً) للرجال، وذلك في 2020 بعدما تم تكليفها في ذلك الوقت من قِبل لجنة الحكام في اتحاد الكرة، بالمشاركة حكمة مساعدة ثانية في مباراة شباب الأهلي والنصر في دوري الخليج العربي تحت 21 ضمن الجولة 26.

من جهة أخرى، أسفرت مباريات الجولة الـ14 من دوري الدرجة الأولى، أمس، عن تعادل العروبة مع مضيفه الظفرة من دون أهداف، ليرفع الأول رصيده إلى 33 نقطة، ويتوج بلقب بطل الشتاء، فيما أصبح رصيد الظفرة 25 نقطة قبل ثلاث جولات على نهاية الدور الأول.

وفاز العربي على ضيفه سيتي بهدف نظيف ليصبح رصيده 23 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد سيتي عند ست نقاط في المركز قبل الأخير.

وتغلب مسافي على ضيفه دبا الفجيرة 2-1، ليصبح رابعاً برصيد 22 نقطة، ودبا الفجيرة سابعاً بـ19 نقطة.

وتعادل «غلف إف سي» مع «غلف يونايتد» من دون أهداف ليصبح رصيد الأول 17 نقطة في المركز الـ11، و«غلف يونايتد» 14 نقطة في المركز الـ14.

وتعادل الجزيرة الحمراء بملعبه مع ضيفه التعاون 2-2، وأصبح رصيد الأول 20 نقطة في المركز السادس، والتعاون 15 نقطة في المركز الـ13.

وفاز مصفوت بملعبه على الرمس 3-2، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الـ15، والرمس أخيراً بثلاث نقاط.