الامارات | «بروفة ناجحة» لـ«الأبيض» قبل كأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب المنتخب الوطني على نظيره منتخب قيرغيزستان بهدف نظيف سجله علي مبخوت في الدقيقة 90 من المباراة الودية التي جمعتهما، أمس، على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة بأبوظبي، وسيخوض «الأبيض» مباراة ودية أخرى أمام منتخب عُمان في السادس من الشهر المقبل في البروفة الأخيرة من تحضيراته، قبل السفر إلى الدوحة، للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023 المقررة في قطر، من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين.

ويلعب المنتخب في نهائيات آسيا ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات إيران وفلسطين وهونغ كونغ. وعلى الرغم من النقص العددي في صفوف قيرغيزستان، إثر طرد مينيزيف لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 46، فإن التجربة كانت مفيدة للمنتخب للوقوف على النقاط الإيجابية والسلبية، كون الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، الذي يسعى إلى الوصول بالمنتخب للجاهزية المطلوبة، والاستقرار على التشكيل الأساسي للمنتخب.

واستهل المنتخب المباراة بتشكيلة ضمت الحارس علي خصيف، وفي الدفاع خليفة الحمادي وخالد الهاشمي، وزايد الزعابي وعبدالله إدريس، وفي الوسط عبدالله رمضان، ويحيى نادر وطحنون الزعابي، ولاعبي الارتكاز كايو كانيدو، وعلي صالح، وعلي مبخوت مهاجماً صريحاً.

وباءت المحاولات المتكررة للمنتخب بالفشل أمام مرمى قيرغيزستان في الشوط الأول، إذ كان المنتخب الضيف خصماً صعباً على الرغم من النقص العددي في صفوفه. وشهدت الدقيقة 41 أبرز الفرص للمنتخب خلال الشوط الأول، عندما سدد علي صالح كرة قوية اصطدمت بالعارضة.

وشهد الشوط الثاني تغييرات عدة في صفوف المنتخب، من أجل منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للاستفادة من هذه التجربة في محاولة لتعزيز الجانب الهجومي، بعدما دفع المدرب بينتو بورقة فابيو دي ليما وعبدالرحمن صالح وعلي سالمين، وعبدالله حمد ومحمد العطاس. وسجل المهاجم علي مبخوت هدف الفوز الوحيد من ركلة جزاء (90).