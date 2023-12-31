الامارات | سلطان المرزوقي: أدرت بنجاح أصعب «نهائي سوبر» في تاريخي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الحكم الدولي في كرة القدم، سلطان المرزوقي، الذي قاد مباراة كأس السوبر الإماراتي، أول من أمس، بين شباب الأهلي والشارقة، التي انتهت بفوز شباب الأهلي 6-2، وحصده اللقب الثمين للمرة السادسة في تاريخه، أن هذا هو النهائي الرابع الذي يديره، واصفاً إياه بأنه أصعب نهائي يديره تحكيمياً في تاريخه.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «مرتاح للأداء التحكيمي الذي قدمته خلال المباراة، وعلى الرغم من أن الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة فإنني أعتز بخروج المباراة من دون أخطاء تحكيمية مؤثرة في نتيجة المباراة».

وأوضح: «خلال الشوط الأول كانت المباراة صعبة تحكيمياً، خصوصاً أن المواجهة شهدت ركلة جزاء وطرداً وقرارات تحكيمية في الملعب، لكن في النهاية فإن المباراة كانت جيدة جداً، ولا أمثّل نفسي في هذه المباراة وإنما التحكيم الإماراتي. وبشكل عام فإن كل الطاقم التحكيمي قدم أداء جيداً». وتابع: «قدمنا من خلال النجاح في إدارة (السوبر) رسالة بأن التحكيم الإماراتي قادر على إدارة مباريات نهائية، ويكون موجوداً في الحدث دائماً».

وعما إذا كانت هناك أخطاء تحكيمية مؤثرة وقع فيها خلال المباراة، كونها شهدت ثمانية أهداف وركلة جزاء وحالتي طرد وإلغاء هدف، أكد سلطان المرزوقي أن «الأخطاء البسيطة موجودة وتعد جزءاً من اللعبة، لكن كل القرارات التحكيمية المهمة كانت صحيحة».

وختم: «أبرز شيء لفت نظري في المباراة هو أن التنظيم كان ممتازاً».

وغادر سلطان المرزوقي بعد المباراة إلى إحدى الدول الخارجية لقضاء إجازة قصيرة، استعداداً للمباريات المقبلة في الدوري الإماراتي.