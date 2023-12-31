الامارات | 6 عوامل تنظيمية وراء نجاح «السوبر» أبرزها الحضور الجماهيري الكبير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرجت مباراة كأس السوبر لكرة القدم، أول من أمس، بين فريقي شباب الأهلي والشارقة، على استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي في أجمل صورة، ورسم الجمهور الكبير الذي حضر في المدرجات لوحة رائعة خلال المباراة التي انتهت بفوز «فرسان دبي» باللقب للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز 6-2.

وبرزت ستة عوامل تنظيمية أساسية وراء نجاح الحدث، يتقدمها استخدام الرابطة أحدث التقنيات التنظيمية في استاد آل مكتوم، والحضور الجماهيري الكبير في المدرجات، والسلاسة في عملية دخول وخروج الجماهير من دون أي تعقيدات على الرغم من الحضور الكبير، والعروض التراثية المميزة التي قُدمت أثناء التتويج، والنقل التلفزيوني المميز باستخدام نحو 30 كاميرا حديثة، إضافة إلى نجاح طاقم تحكيم المباراة، بقيادة الحكم الدولي سلطان عبدالرزاق المرزوقي من دون أخطاء مؤثرة.

كما نجحت الرابطة في تنظيم فعاليات صاحبت الحدث وحملة الترويج والتسويق قبل وأثناء المباراة، تضمنت عرض الكرة الرسمية للحدث وقمصان الفريقين.

وأكد عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، حسن طالب المري، أن الدعم الكبير من القيادة هو أساس النجاح في كل عمل. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن الجهود المشتركة بين الرابطة واتحاد الكرة والشركاء والرعاة ووسائل الإعلام المختلفة، أسهم في إنجاح هذا الحدث الكبير بصورة استثنائية مميزة».

وأضاف أن «الحضور الجماهيري الكبير في المدرجات رسم لوحة رائعة ومميزة، أسهمت بشكل كبير في إنجاح الحدث أيضاً». وأوضح: «سعداء بإنجاح هذا الحدث وإخراجه في أبهى صورة ممكنة، من خلال توفير كل المتطلبات التي قادت إلى نجاحه من الجوانب كافة».