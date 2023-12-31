رمضان السيد ينتقد مدرب منتخب مصر بسبب ياسر إبراهيم و أحمد حجازي

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد رمضان السيد، لاعب الأهلي السابق روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر بعد استبعاده لـ ياسر إبراهيم، مؤكدًا على أنه الأفضل في الوقت الحالي.

وقال رمضان السيد في تصريحات تليفزيونية: " ياسر إبراهيم تعرض للظلم بعد استبعاده من قائمة المنتخب المشاركة في أمم أفريقيا 2023".

وتابع: "ياسر إبراهيم أكثر جاهزية من أحمد حجازي، وثنائية ياسر ومنعم هي الأفضل".

وعن استبعاد عبدالله السعيد.. قال: "قرار استدعاء عبدالله السعيد كان خاطئًا من البداية، ولا يصح ضم لاعب قرر الاعتزال منذ عامين".

وبشأن محمد شريف.. قال رمضان السيد: " مشكلة محمد شريف هي تواجد مصطفى محمد والعديد من المهاجمين الجيدين في قائمة المنتخب".

فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة الفريق المختارة لمعسكر يناير استعدادا لبطولة كأس الامم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار واللاعبون هم:

حراس المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي

الدفاع: عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتوح

الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا