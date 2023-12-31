رمضان السيد: محمد صبحي لا يستحق الانضمام للمنتخب وهذا الحارس أحق

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد رمضان السيد، لاعب الأهلي السابق قرار روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر بعد استبعاده لـ محمد بسام، حارس مرمى سيراميكا كليوباترا، خاصًة بعد الأداء المتميز الذي يقدمه في هذا الموسم وضم محمد صبحي.

وقال رمضان السيد في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: "قرار استبعاد محمد بسام على حساب صبحي كان خاطئًا مع كامل احترامي لحارس الزمالك".

وتابع: "فيتوريا برر استبعاد بسام بشكل خاطئ، حارس سيراميكا يقدم مستوى متميز وكان من الأفضل اختياره ضمن القائمة النهائية لمنتخب مصر".

وتابع: "الحراس الـ 3 الأوائل متميزين، والشناوي "نمبر وان" وسيتواجد أساسيًا".

وعن اختياره لـ كوكا، لاعب الأهلي في وسط الملعب قال: "كوكا لاعب متميز ويقدم مستوى رائع وأثبت انه نجم، وظهر ذلك خلال كل المباريات التس قدمها مع الأهلي، واختياره كان صائبًا".

قائمة منتخب مصر لكأس أمم أفريقيا

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة الفريق المختارة لمعسكر يناير استعدادا لبطولة كأس الامم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار واللاعبون هم:

حراس المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي

الدفاع: عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتوح

الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا