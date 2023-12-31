أول تعليق من ياسر إبراهيم بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر لـ أمم أفريقيا

رد ياسر إبراهيم نجم النادي الاهلي، على استبعاده من القائمة النهائية لـ منتخب مصر، والتي تستعد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار 2023.

وقال ياسر إبراهيم في تصريحاته لقناة “أون تايم سبورتس”:” غيابي عن قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا؟ نصيبي وأتمنى لهم التوفيق “.

وأضاف نجم الاهلي:” أردت التواجد والانضمام للمنتخب شرف، لكن هي وجهة نظر المدرب وأحترمها.. علمت بقرار استبعادي من قائمة منتخب مصر صباح اليوم عند الإعلان عنها، وتفاجأت”.

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وعن حقيقة استبعاده بسبب الإصابة، قال ياسر إبراهيم:” أصبت بشد خفيف خلال مباراة سيراميكا كليوباترا وأغيب بسببها أسبوع مر منه 4 أيام، طموحي كبير ولن أهدأ، سأكون أول الداعمين للمنتخب في أمم إفريقيا وبإذن الله يحققوا اللقب، وأتمنى لروي فيتوريا التوفيق في البطولة”.

وعن العروض الاحترافية، قال إبراهيم:” لم أحصل على أي عرض للاحتراف بشكل شخصي، وجددت تعاقدي مع الأهلي في بداية الموسم حتى 2025، إذا جاء أي عرض لي مناسب وللنادي فلماذا لا أخوض التجربة”.