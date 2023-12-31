اتحاد الكرة يوضح حقيقة معاقبة جنش بعد تصريحاته بسبب عدم انضمامه لمنتخب مصر

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حقيقة توقيع عقوبات على محمود جنش حارس مرمى فيوتشر بعد تصريحاته التي تحدث فيها عن عدم انضمامه لـ منتخب مصر.

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية: “لا توجد أي عقوبات علي جنش بخصوص تصريحاته الأخيرة والتي تحدث فيها عن عدم انضمامه لمنتخب مصر بكأس أمم أفريقيا”.

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وأضاف: “تقرير الحكم أدان محمد ابراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا في مباراة الاهلي بكأس السوبر لأنه سلوك غير رياضي ضد الحكام يتراوح ما بين 4 إلى 8 مباريات”.

وتابع: “السلوك الغير رياضي تجاه أى عنصر رياضي غير الحكام يحصل علي مباراتين فقط وأما بالنسبة للحكام فلا يقل عن 4 مباريات”.

وأكمل: “محمد إبراهيم لاعب محترم ولكنه اخطأ وظهر بشكل عصبي”، مؤكدًا أنه من الممكن أن يرسل للاعب تقرير الحكم وان اللاعب واصل التجاوز أثناء خروجه.