الزمالك يدعم عواد وينتقد اختيار أبو جبل في قائمة منتخب مصر

دعم محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك محمد عواد حارس الأبيض، بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر استعدادًا لأمم أفريقيا.

واستبعد البرتغالي روي فيتوريا محمد عواد حارس مرمى الزمالك من قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق 13 يناير المقبل.

وقال منصف في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “لم أتوقع استبعاد محمد عواد من قائمة منتخب مصر، بسبب تألقه خلال الفترة الماضية مع الزمالك”.

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وتابع مدرب حراس مرمى الزمالك: “عواد كان يركز خلال الفترة الماضية وتألق من أجل الانضمام إلى منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا وهو من أكثر لاعبي الزمالك التزامًا”.

وواصل: “محمد عواد تعرض للظلم مع منتخب مصر في أكثر من فترة ولكن نحترم قرار فيتوريا المدير الفني للفراعنة”.

واختتم: “لم اتوقع انضمام محمد أبو جبل لاعب البنك الاهلي بسبب تراجع نتائج فريقه خلال الفترة الماضية”.