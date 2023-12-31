صحيفة إسبانية تكشف عن فرصتين لبرشلونة للتأهل لكأس العالم للأندية ٢٠٢٥

بات نادي برشلونة، مهددًا بالغياب عن بطولة كأس العالم للأندية 2025 في نظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا.

ويشارك 12 فريقًا من أوروبا في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بواقع ناديين لكل دولة، بواقع 4 أبطال نسخ دوري أبطال أوروبا من 2021 إلى 2024 بجانب الفرق الثمانية الأولى في ترتيب يويفا حسب نتائجهم في المواسم الأربعة المذكورة.

وتم حسم مشاركة أبطال النسخ الثلاث الماضية من دوري أبطال أوروبا، وهي تشيلسي، ريال مدريد ومانشستر سيتي.

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وحسبما ذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن مشاركة برشلونة في كأس العالم للأندية 2025، محل شك حاليًا حيث ينافس أتلتيكو مدريد على بطاقة التأهل.

ويتأخر برشلونة في التصنيف عن أتلتيكو مدريد من حيث عدد النقاط، حيث يمتلك الأخير 62 نقطة مقابل 55 للنادي الكتالوني.

ويمتلك برشلونة فرصتين للتأهل لـ كأس العالم للأندية 2025، الفرصة الأولى تتمثل في أن يتوج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام.

وهناك فرصة أخرى للتأهل للمونديال وتتمثل في الدعوتين التي يحتفظ بهما فيفا، ولكنها تبقى فرصة ضئيلة للتواجد بالبطولة نظرًا لحالة التوتر بين النادي الكتالوني واليويفا بسبب بطولة دوري السوبر الأوروبي.