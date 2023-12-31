يوفنتوس يتخطى روما بهدف ويواصل مطارده الإنتر على صدارة الدوري الإيطالي

حقق فريق يوفنتوس، فوزًا صعبًا على حساب نظيره روما، بنتيجة هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بينهم ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

واستضاف فريق يوفنتوس نظيره روما، اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد روما، حيث شهد العديد من المحاولات الهجومية ولكنها لم تؤتي ثمارها وتتحول إلى أهداف.

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وفي الشوط الثاني، نجح يوفنتوس في خطف هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 47، عن طريق أدريان رابيو، الذي استقبل تمريرة رائعة من فلاهوفيتش.

وفي الدقيقة 88، أحرز كييزا الهدف الثاني لصالح يوفنتوس في شباك روما، ولكن الحكم ألغاه بداعي وجود تسلل.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد يوفنتوس إلى 43 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطتين عن الإنتر، فيما يتوقف رصيد روما عند 28 نقطة في المركز السابع.