جنش ينتقد اختيارات فيتوريا ويفجر مفاجأة بخصوص اعتزاله بسبب الزمالك

انتقد ‏محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق فيوتشر اختيارات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفراعنة النهائية للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق يوم 13 يناير المقبل.

وقال جنش في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “انضمامي إلى منتخب في المستقبل أمر يخص روي فيتوريا المدير الفني، ولكن ليس من الطبيعي أن ينضم لاعب واحد فقط من 55 لاعب بفريق فيوتشر”.

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وتابع حارس الزمالك السابق: “احترم وجهات النظر والاختيارات تخص المدرب فقط، لأنه “هيشيل الليلة”، وكيف لا يتواجد لاعبي فيوتشر في قائمة منتخب مصر، وهم مطلوبين من الاهلي والزمالك”.

وواصل: “فيتوريا كان يتابع اللاعبين في أول تعاقده مع منتخب مصر من الملعب، ولكن بعد ذلك لم أراه”.

وأردف جنش: “شعرت بالانكسار عند رحيلي عن الزمالك، قيل عني أشياء كثيرة ليست في في آخر عام لي مع الأبيض، لأنني كنت مصابا وكنت عرضة للشائعات وأنا في منزلي وليس لي من يرد عني”.

واختتم حارس فيوتشر: “رحيلي عن الزمالك دمرني، لأنني كنت أخطط لاعنزالي داخل القلعة البيضاء ولم أتخيل رحيلي بهذه الطريقة، وكنت أفكر جديًا في الإعتزال وعدم الانتقال إلى أي ناد آخر، ولكن الظروف المادية منعتني من ذلك”.