بعد غياب سام مرسي عن القائمة النهائية لمنتخب مصر.. كيف علق الجمهور؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

شهدت قائمة مصر النهائية المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، غياب لاعب خط وسط نادي إيبسويتش تاون "سام مرسي"، بعد تألقه مع فريقه في التشامبيون شيب واحتلال المركز الثاني خلف ليستر سيتي.

وخلق هذا الاستبعاد الكثير من التساؤلات من قبل الجمهور المصري على منصة "X" تويتر سابقا، وقال أحد الجماهير: "سام مرسي يستحق التواجد مكان محمود حمادة".

وعلق آخر: "إزاي سايب سام مرسي ثاني التشامبيون شيب وأساسي كل الماتشات وإحصائيات مبهرة مع فريقه"، وأضاف أحد الجماهير: "محمود حمادة أزاي؟ طب خد سام مرسي".

وجاءت قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الإفريقية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي.

الدفاع: عمر كمال ومحمد هاني وأحمد حجازي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال ومحمد حمدي وأحمد فتوح.

الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدي فتحي وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمد صلاح ومصطفى فتحي وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه.

الهجوم:مصطفى محمد ومحمود كهربا وأحمد حسن كوكا.

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