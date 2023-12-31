نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

انتهت مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أقيمت 6 مواجهات قوية مليئة بالأهداف.

وفاز مانشستر سيتي على نظيره شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-0، بينما انتصر تشيلسي 3-2 على لوتون تاون، وخسر اليونايتد أمام نوتنجهام فورست بنتيجة 2-1.

وإليكم نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت 30 ديسمبر:

مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد - (2-0)

تشيلسي ضد لوتون تاون - (3-2)

أستون فيلا ضد بيرنلي - (3-2)

كريستال بالاس ضد برينتفورد - (3-1)

مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام - (1-2)

ولفرهامبتون ضد إيفرتون - (3-0)

وتستكمل غدا الأحد مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مصر، عندما يلاقي أرسنال نظيره فولهام.

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