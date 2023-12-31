اخبار الرياضه

"فأر في مباراة السيتي وسقوط اليونايتد"... ملخص مباريات الدوري الانجليزي اليوم (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

شهد اليوم السبت الكثير من الإثارة، حيث أقيمت 6 مباريات قوية مليئة بالأهداف والمفاجآت، ضمن مواجهات الجولة العشرين من البريميرليج.

ونستعرض لكم ملخص المواجهات الـ6 في الدوري الإنجليزي:

بدأ اليوم بفوز على لوتون تاون 3-2، وبعد ما ضمن البلوز الفوز عن طريق تقدمه بثلاثة أهداف نظيفة حتى الدقيقة 79، انتفض فريق لوتون وسجلوا هدفين خلال 7 دقائق، لتشهد باقي دقائق المباراة الكثير من الإثارة.

وبعدها فاز أستون فيلا على منافسه بيرنلي 3-2، وشهدت المباراة حالة طرد للاعب خط وسط بيرنلي في الدقيقة 56 أثناء تقدم الفيلا بهدفين مقابل هدف، ورغم حالة الطرد سجل فوستر هدف التعادل لبيرنلي ، لكن عاد دوجلاس ليسجل هدف الفوز لأستون في الدقيقة 89.

وفي فوز مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 على شيفيلد يونايتد، دخل أرض الملعب "فأر" صغير أثناء نزول اللاعبين أرض المباراة من أجل بدء الشوط الثاني.

وشهدت مباراة ختام اليوم مفاجأة كبيرة، حيث فاز نوتنجهام فورست بقيادة المدرب البرتغالي الجديد "نونو سانتو" على مانشستر يونايتد 2-1، وتقدم الفورست في الدقيقة 64 ليعادل ماركوس راشفورد النتيجة لليونايتد بعدها بربع ساعة، ويعود مرة أخرى جيبس وايت ليسجل هدف الفوز.

اقرأ أيضا..

"ما بين ومنتخب مصر"... ماذا قدم محمد صلاح في 2023؟

ماركا الإسبانية تكشف سبب غياب بنزيما عن تدريبات اتحاد جدة

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا