مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تستكمل مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد، حيث تقام مواجهتان قويتان ضمن مواجهات الجولة العشرين من البريميرليج، أبرزهم أرسنال ضد فولهام.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم 31 ديسمبر في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

أرسنال ضد فولهام- 4 مساء- beIN SPORTS 1

توتنهام ضد بورنموث- 4 مساء- beIN SPORTS 2

وتختتم الجولة العشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الثلاثاء المقبل، بمواجهة وست هام ضد برايتون، في تمام الساعة الـ 9.30 مساء بتوقيت مصر.

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