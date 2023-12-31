موعد مباراة منتخب مصر وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يفتتح المنتخب المصري مشواره في كأس الأمم الإفريقية 2023، بمواجهة منتخب موزمبيق في الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

ويلتقي منتخب مصر نظيره منتخب موزمبيق، في السابعة مساء يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

ويخوض منتخب مصر البطولة ضمن المجموعة الثانية، التي تضم، مصر، موزمبيق، غانا، الرأس الأخضر.

وأعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قائمته لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - علي جبر أسامة جلال - أحمد سامي محمد هاني عمر كمال - أحمد فتوح - محمد حمدي

خط الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور محمد النني - مروان عطية أحمد سيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - محمود تريزيجيه عمر مرموش مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا

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