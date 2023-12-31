شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: الكاف سبب المؤجلات.. الدورى سينتهى فى موعده ونهائى الكأس سيقام بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن بطولة الدوري سوف تنتهي في الموعد المحدد لها مسبقا يوم 30 يوليو، ما لم يجد جديدا، خاصة أن هناك مستجدات تحدث من جانب الاتحاد الأفريقي، الذي أتمنى أن يحدد أجندته مثل الاتحاد الأوروبي.

وقال حسين، عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc: "عدم تحديد يوم معين للمباريات ببطولة أفريقيا يتسبب في ارتباك كبير عند وضع جدول مباريات الدوري، البعض اتهمني بالتلاعب مع بيراميدز؛ بسبب تعديل مواعيد مبارياته في بطولة أفريقيا".

وأضاف: "المؤجلات يتم تحديدها مسبقاً ولدينا 4 فرق تشارك في أفريقيا، ولا أحد يعلم هل تقام المباريات أيام الجمعة أم السبت أم الأحد.. أغلب الدوريات العربية تواجه مثل هذه الأمور كما حدث في المغرب وتونس".

وأشار عامر حسين إلى أن مبارة الأهلي والزمالك كان محددا لها 15 فبراير، ولكن الاتحاد الأفريقي أكد أن الأهلي قام بتعديل موعد لقاء الأهلي وشباب بلوزداد.

وتابع: موعد نهائي كأس مصر يوم 13 مارس، وستقام المباراة في مصر، ولا تعديل في الموعد أو المكان.

وأشار إلى أنه لم يبلغه أحد بأن محامي حسين الشحات يطلب شهادته في أزمته مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز، وأنه في حال حدوث ذلك فسوف يدرس قانونية الأمر.