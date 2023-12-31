شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مفاوضات الأهلى مع سيريس السويدى لضم وسام أبو على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو شركة الكرة بالنادي الأهلي في مفاوضات مكثفة مع الدنماركي من أصل فلسطيني وسام أبو علي مهاجم سيريس السويدي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتدعيم خط الهجوم في الفترة المقبلة.

وجاءت فكرة التعاقد مع وسام أبو علي باعتباره يحمل الجنسية الفلسطينية، وسيتم قيده كلاعب محلي في قائمة الأهلي، باعتبار أن قائمة اللاعبين الأجانب في صفوف الأهلي مكتملة مع وجود كل من: علي معلول وبيرسي تاو وأليو ديانج ورضا سليم وأنتوني موديست، ومن الصعب ضم أي لاعب أجنبي آخر.

ويرغب الأهلي في تدعيم خط الهجوم، في ظل معاناته من أزمة إهدار فرص للمهاجمين وتراجع مستوى الثنائي موديست وصلاح محسن، ولا يوجد بديل للاعب محمود كهربا، ودفع كولر لتوظيف طاهر محمد طاهر في هذا المركز.

وقدم الأهلي عرضا إلى نادي سيريس السويدي لضم وسام أبو علي بقيمة تصل 1.5 مليون دولار يتم دفعه على قسطين، فيما حصل على موافقة اللاعب من أجل الانضمام لصفوف نادي القرن الأفريقي، ويتبقى حسم الأمور المالية مع سيريس.

ويرغب النادي السويدي في تحقيق أعلى استفادة مالية للموافقة على بيع أبو علي، باعتباره من أهم اللاعبين في صفوف فريقه، خاصة أنه سبق أن رفض عرضا منذ فترة لبيع خدمات اللاعب مقابل مليون دولار.