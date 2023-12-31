شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه موريتانيا .. مواعيد مباريات ربع نهائى البطولة العربية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية للمنتخبات لكرة السلة في نسختها الـ25، عن موعد خوض مباريات دور الثمانية من البطولة، المقامة حاليًا على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي وتستمر حتى 3 يناير المقبل.

وتقام مباريات دور الثمانية من بطولة العربية، يوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024، بمشاركة منتخبات الجزائر والإمارات وتونس والصومال وليبيا والكويت ومصر وموريتانيا.

وجاءت مواعيد مباريات دور الثمانية بالبطولة كالتالي:-

– منتخب الجزائر يلتقي مع نظيره منتخب الإمارات في تمام 12 ظهرا بتوقيت القاهرة.

– منتخب تونس في مواجهة نظيره منتخب الصومال في تمام الساعة 2.30 ظهرا بتوقيت القاهرة .

– منتخب ليبيا يلتقي مع نظيره منتخب الكويت في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة .

– منتخب مصر يلتقي مع نظيره منتخب موريتانيا في تمام الساعة 7.30 مساءً بتوقيت القاهرة .

بينما تقام مباريات الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير المقبل، وتقام مباريات الدور النهائي يوم الأربعاء الموافق 3 يناير المقبل.

ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة وحصد المنتخب آخر لقب في عام 2016.