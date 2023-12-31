شكرا لقرائتكم خبر عن جنش: غير نادم على تصريحاتى عن المنتخب.. وفيتوريا مسئول عن اختياراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى مودرن فيوتشر، أنه غير نادم على تصريحاته بشأن الاستبعاد عن المنتخب الوطني في أمم أفريقيا، موضحا أن القائمة ضمت لاعبا واحدا فقط من فريق ينافس محليا وقاريا.

وقال جنش، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس2: "لاعبو مودرن فيوتشر يقدمون مستويات مميزة في كل البطولات ولا يلقون التقدير الكافي بالانضمام للمنتخب، ولم أتحدث عن نفسي وإنما عن الفريق ككل".

وأضاف حارس مرمى مودرن فيوتشر، أنه لا يهتم بما إذا كان فيتوريا أغلق باب المنتخب في وجهه أم لا، أنا يهمني الدفاع عن تعبي وتعب زملائي الذين يبذلون مجهودات كبيرة.

وتابع: "لا تعليق لدي على اختيارات المدير الفني في المنتخب، المدرب يتحمل مسئولية اختياراته، وانضمامي للمنتخب فيما بعد قرار يخص فيتوريا، ولن أتراجع عن تصريحاتي".

وخطف محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى مودرن فيوتشر، الأنظار خلال بطولة السوبر المصري، والتي حصد فيها مودرن فيوتشر الميدالية الفضية بعد الهزيمة في المباراة النهائية أمام الأهلي برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

وانضم محمود عبد الرحيم جنش إلى مودرن فيوتشر في موسم 2021-2022، قادماً من نادي الزمالك على سبيل الإعارة بنية البيع، وحجز جنش مقعداً أساسياً في حراسة عرين فريقه الجديد، وبلغ إجمالي مشاركات جنش مع مودرن فيوتشر في جميع البطولات 77 مباراة، نجح خلالها في الخروج بشباك نظيفة خلال 32 مباراة، بينما اهتزت شباكه بـ66 هدفاً في المباريات الأخرى.