شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقترب من حسم صفقة أحمد حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب مسئولو نادى بيراميدز، من حسم صفقة أحمد حمدى صانع ألعاب فريق مونتريال الكندى السابق، عقب انتهاء تعاقده مع ناديه، ليصبح لاعبا حرا، من حقه التوقيع لأى فريق خلال انتقالات شهر يناير.

وقدم مسئولو بيراميدز عرضًا لأحمد حمدى، من أجل ضمه فى الميركاتو الشتوى، واقترب الفريق السماوى من حسم الصفقة، خاصة أن نادى فاركو دخل فى الصراع على الصفقة.

وأصبح أحمد حمدى، صاحب الـ 25 عامًا، لاعبًا حرًا بعدما أعلن نادى مونتريال رحيله، خاصة أن اللاعب كان قد انضم للفريق الكندى فى يناير 2022 قادما من الجونة.