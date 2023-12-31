شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: تفاوضى مع مصطفى شوبير "دعابة" ونسعى لتجديد عقد محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى فريق الزمالك، أن التفاوض على ضم مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الأهلى جاء عن طريق الدعابة مع والده أحمد شوبير خلال تواجدنا في أحد الأحداث.

وأضاف محمد عبد المنصف، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى سيف زاهر، أن هناك بعض الصفحات تعمل على هدم نادى الزمالك، وتقوم بتوجهات لبعض الأزمات فقط.

وأشار محمد عبد المنصف إلى أنه حزين على عدم انضمام محمد عواد لقائمة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، حيث يقدم مستويات عالية مع الفريق الأبيض في جميع المباريات المحلية والأفريقية، وهذا الأمر حدث معه خلال اختيارات القائمة المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وتابع مدرب حراس مرمى فريق الزمالك، إن العمل حاليا على تجديد تعاقد الحارسين محمد عواد ومحمد صبحى، وأتمنى استمرارهما في القلعة البيضاء.