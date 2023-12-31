شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الاتصالات على رادار الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مروان أحمد وفيصل غريب، ثنائي فريق الاتصالات، دائرة اهتمامات نادي الزمالك للتعاقد معهما في الفترة المقبلة، بعد ظهورهما بشكل جيد رفقة فريقهما، حيث يلعب الأول في مركز قلب الدفاع والثاني في مركز الوسط المدافع.

ووضع نادي الزمالك ثنائي الاتصالات ضمن اللاعبين المرشحين للتعاقد معهم خلال الموسم الجاري بعد حل أزمة القيد، خاصة أن لجنة الاسكوتنج تتابع الثنائي في مباريات الفريق في دوري المحترفين.

يذكر أن مروان أحمد كان قريبا من الانتقال إلى ناديي المصري والداخلية بداية الموسم الحالي، بينما كان فيصل غريب قد اقترب من الانتقال إلى نادي سموحة السكندري، بعد مكالمة المدير الفني أحمد سامي معه لكن في النهاية لم تتم الصفقة.

ويعتبر الثنائي من ضمن أبرز اللاعبين في الدوري المحترفين المصري.