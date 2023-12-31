شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض مباريات ودية بعد انتهاء فترة الراحة لتجهيز البدلاء والشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي الجهاز الفني للأهلي خوض أكثر من مباراة ودية بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب التتويج بلقب السوبر المصري، واستئناف التدريبات الجماعية بدءا من يوم 11 يناير المقبل، لتجهيز اللاعبين البدلاء والبعيدين عن المشاركة في الفترة الأخيرة.

ويخطط مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في استغلال فترة التوقف في تجهيز اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابة والشباب، مثل محمود متولي كريم نيدفيد وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو ومعتز محمد ومحمد زعلوك وأكرم توفيق وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح.

ويعود رضا سليم لاعب الأهلي للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية مع استئناف المارد الأحمر تدريباته الشهر المقبل، حيث اقترب اللاعب من الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي يؤديه حالياً للتعافي من إصابة الكتف.

ويعود رضا سليم للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي مع الفريق، بعدما أوشك على الانتهاء من آخر مراحل التأهيل للتعافي من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها مؤخراً، وأجرى على أثرها جراحة فى الترقوة ومن إصابة أخرى بسيطة تعرض لها فى الأمامية.

رضا سليم تعرض لإصابة فى العضلة الأمامية خلال أداء برنامج تأهيلي للتعافي من جراحة الترقوة، فتم منحه راحة عدة أيام قبل بدء برنامج تأهيلي للتعافي من إصابة الأمامية وبرنامج آخر للتعافى من إصابة الترقوة.

وتعرض رضا سليم لإصابة في الكتف خلال مباراة صن داونز بالدوري الأفريقي في نوفمبر الماضي أجرى على أثرها جراحة في الترقوة ستبعده عن المباريات والتدريبات لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصابة.

وعلى صعيد متصل، قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات حتى يوم 10 يناير المقبل، على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 11 من الشهر المقبل لبدء الاستعداد للارتباطات المقبلة، فى مقدمتها مباراة شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير أحد يومى 16 أو 17 فبراير المقبل فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.