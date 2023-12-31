الدوري الإيطالي.. - يوفنتوس يهزم روما ويلاحق إنتر في الصدارة وميلان ثالثا



أنهى فريق يوفنتوس مشواره في عام 2023 بانتصار ثمين على ضيفه روما بهدف نظيف في المرحلة الـ18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وانفرد ميلان بالمركز الثالث بجدول ترتيب الكالتشيو بفوزه على ساسولو بهدف نظيف، وتقدم أتلانتا إلى المركز السادس بفوزه على ضيفه ليتشي بهدف نظيف، وفاز ساليرنيتانا على مضيفه فيرونا بهدف نظيف.



وابتعد أودينيزي خطوة مهمة عن منطقة الهبوط بفوزه على ضيفه بولونيا بثلاثية نظيفة، في الوقت الذي تعادل كالياري مع ضيفه إمبولي سلبيا.



وعلى ملعب أليانز ستاديوم سجل الدولي الفرنسي أدريان رابيو دور البطولة وقاد يوفنتوس إلى الفوز على روما بهدف سجله في الدقيقة الـ47.



الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 43 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن إنتر ميلان المتصدر، وتوقف رصيد روما عند 28 نقطة في المركز السابع.



وكان إنتر ميلان تعثر أمس الجمعة بتعادله 1-1 مع مضيفه جنوى، لكنه رغم ذلك ضمن أن يكون بطلا لفترة الشتاء.



وعلى ملعب سان سيرو تقمص الأميركي كريستيان بوليسيتش دور البطولة وقاد ميلان إلى الفوز على ساسولو بهدف سجله في الدقيقة الـ59.



ورفع ميلان رصيده إلى 36 نقطة في الثالث، وتوقف رصيد ساسولو عند 16 نقطة في المركز الـ16.



وعلى ملعب جيويس يدين أتلانتا بالفضل في هذا الفوز لنجمه النيجيري أديمولا لوكمان الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة الـ58.



الفوز رفع رصيد أتلانتا إلى 29 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد ليتشي عند 20 نقطة في المركز الـ13.



أودينيزي يفرمل بولونيا

وعلى ملعب "داسيا أرينا" في أوديني أوقف أودينيزي الصحوة اللافتة لبولونيا في الفترة الأخيرة عندما أكرم وفادته بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الأرجنتيني روبرتو بيريرا (23) ولورنتسو لوكا (48) والأرجنتيني الآخر مارتين بايرو (52).



وفشل بولونيا في استعادة المركز الرابع من فيورنتينا بعدما تجمد رصيده عند 31 نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس بفارق نقطتين خلف قطب فلورنسا.



في المقابل، بقي ساليرنيتانا في المركز الأخير برصيد 12 نقطة مقابل 14 لفيرونا الـ17.



(وكالات)