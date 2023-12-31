عمرو الحديدي: انضمام أحمد الشناوي لمنتخب مصر " لغز كبير "

ياسر رشاد - القاهرة - قال عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق أنه استعجب انضمام أحمد الشناوي حارس مرمي فريق بيراميدز لـ قائمة منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها في كوت ديفوار 2024.

وقال عمرو الحديدي فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" قرار روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بانضمام أحمد الشناوي حارس بيراميدز لقائمة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية لغز كبير خاصة أن اللاعب مصاب.

وأضاف:" الشناوي مصاب وسيعود للملاعب يوم 16 يناير لماذا يتم ضمه علي حساب علي لطفي.

ويذكر أن المنتخب الوطني يستعد للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية وتضم مجموعة الفراعنة كل من غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

قائمة منتخب مصر لكأس أمم أفريقيا

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة الفريق المختارة لمعسكر يناير استعدادا لبطولة كأس الامم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار واللاعبون هم:

حراس المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي

الدفاع: عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتوح

الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا