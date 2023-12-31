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رونالدو ينصح نجوم العالم بالانضمام إلى الدوري السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - نصح نجم نادي النصرالسعودي، لاعبي العالم بالانضمام إلى دوري روشن السعودي.

وقال رونالدو في تصريحات عقب مباراة النصر والتعاون «عام 2023 كان مميزاً، الأرقام تأتي وتكون موجودة معي باستمرار، والأهم بالنسبة لي تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق على الفوز، لقد كان 2023 جميلاً بالنسبة لي مع النصر وأيضاً منتخب البرتغال، سجلت العديد من الأهداف وحققت الكثير من الانتصارات محلياً ودولياً».
وأكد رونالدو أن الدوري السعودي للمحترفين يشاهده الجميع في العالم، وأنصح اللاعبين بالقدوم إلى الدوري بسبب قوة التنافس وشهرته عالمياً الآن.
هذا وتربع كريستيانو رونالدو على عرش هدافي كرة القدم خلال عام 2023 بتسجيله 54 هدفاً، متفوقاً على الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي ولكل منهما 52 هدفاً، وعلى النرويجي هالاند الذي سجل 50 هدفاً.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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