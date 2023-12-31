عقبة وحيدة تواجه الاهلي في الإعلان عن أولى صفقاته الشتوية

كشف الإعلامي أمير هشام، عن عقبة وحيدة قد تواجه الاهلي في الإعلان عن أولى صفقاته، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أمير هشام في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “بلس 90″، إن المفاوضات مستمرة بين النادي الاهلي ومودرن فيوتشر، لحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح، أن مودرن فيوتشر طلب بعض اللاعبين ضمن صفقة انتقال عمر كمال إلى الاهلي، ولكن هناك رفض من كولر.

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وأشار أمير هشام، إلى أن هناك ترحيب من جانب المدير الفني للنادي الاهلي، برحيل صلاح محسن مهاجم الفريق، ضمن صفقة عمر كمال.

وأكد أن الاهلي ينتظر موقف صلاح محسن ورحيله إلى مودرن فيوتشر، ولكن خلال ساعات قليلة سوف يتم الإعلان عن ضم عمر كمال عبدالواحد، ولكن تبقى الرتوش الصغيرة.

والجدير بالذكر أن صلاح محسن، خارج حسابات مارسيل كولر، خاصة أنه لم يقدم المستوى المطلوب منه بعد عودته إلى صفوف الفريق.