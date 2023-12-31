الزمالك يعلن مصير محمد صبحي

كشف محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عن مصير محمد صبحي، بعد الأزمة الأخيرة التي شهدتها الفترة الماضية.

وأكد محمد عبد المنصف، على أن محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، مستمر مع صفوف الفريق وسيتم تجديد عقده.

وقال مدرب حراس نادي الزمالك في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورتس”، إنه يتم العمل في الوقت الحالي على تجديد عقد محمد صبحي، بالإضافة إلى محمد عواد.

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وتابع:” أتمنى استمرار الثنائي في صفوف الزمالك، ومحمد صبحي يتدرب بشكل جيد وملتزم وسيشارك في المباريات”.

وكانت انتشرت أزمة قوية بين نادي الزمالك ومحمد صبحي، على خلفية خروجه من معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدوري، دون الحصول على إذن مسبق.

والجدير بالذكر أن فيتوريا، ضم محمد صبحي، حارس الزمالك، ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس أمم أفريقيا.