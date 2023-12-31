بيبو يحسم مصير موديست في الاهلي ويرد على منتقديه بسبب سيد عبد الحفيظ

رد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الاهلي، على منتقديه، موضحًا مصير الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتوج النادي الاهلي بلقب السوبر المصري على حساب نظيره فيوتشر بعد الفوز بنتيجة 4/2، والتي أقيمت في دولة الإمارات.

وقال بيبو في تصريحات تليفزيونية: “خوض بطولة كأس العالم للأندية كان هامًا لأننا واجهنا مدارس كروية مختلفة، والتتويج بلقب السوبر عقب الحصول على برونزية المونديال شئ يحسب للاعبين والحهاز الفني”.

وأضاف بيبو: “تعرضت للانتقادات وعدة شائعات مثل عدم السيطرة على أوضة اللبس وغير موفق، ولكنى لم أتأثر بها، وأركز فقط في عملي”.

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وعن مطالبته بالضغط على الحكام مثلما كان يفعل سيد عبد الحفيظ رد بيبو قائلا: “عندما أرى شسئًا مستحقًا فإنني أتحرك وأضغط على الحكام، ولكن المخرجين لم ينتبهوا لي، ويحب أن أترك الحرية للمدير الفني للقيام بعمله، لأن كامل الصلاحيات على خط التماس”.

وأردف: “دوري هو حماية اللاعبين في الاهلي، وقمت من مقعدى خمس مرات خلال مباراة سيراميكا في نصف نهائي السوبر، للدفاع عن بعض الأخطاء التحكيمية التي ارتُكبت ضدنا، لكن السوشيال ميديا صعبة وخطرة على الجميع”.

واختتم مدرب الاهلي: “لا صحة لما يتداول بخصوص رحيل موديست في يناير المقبل، وكذلك صلاح محسن الذي يستعد بقوة لأي فرصة”.