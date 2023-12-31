سيد معوض: طردت محمد بركات من حياتي لهذا السبب

فجر سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق مفاجأة بخصوص علاقته مع محمد بركات لاعب الاهلي ومنتخب مصر السابق وعضو اتحاد الكرة.

وتزامل الثنائي سيد معوض ومحمد بركات في صفوف النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقًا.

وقال سيد معوض في تصريحات تليفزيونية: “علاقتي الآن منقطعة بـ محمد بركات نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق، وعضو اتحاد الكرة الحالي”.

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وتابع نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق: “منذ فترة ومحمد بركات غير موجود في حياتي”.

وشدد معوض على عدم طلبه العمل في المنتخبات، ولم يتواصل مع أي شخص من أجل ذلك”.

وأردف نجم منتخب مصر الأسبق: ” طردت أشخاص كثيرين من حياتي أهمهم محمد بركات عضو اتحاد الكرة”.

وكان سيد معوض قد وجه رسالة إلى حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو اتحاد الكرة الحالي، بعدما تحدث عنه بشكل غير مباشر قائلا: “من علامات المنافق اذا خاصم فجر”.