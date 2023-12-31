هدف الاهلي السابق.. الزمالك يدرس التعاقد مع مهاجم مفاجأة

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع هدف الاهلي السابق، في صفقة هجومية مفاجأة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب نادي الزمالك في تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بصفقات قوية، من أجل العودة إلى منصات التتويج.

وقال الإعلامي أمير هشام في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني”بلس 90″، إن هناك اقتراح داخل نادي الزمالك، للتعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم فريق جيونبك الكوري الجنوبي السابق، في يناير.

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وكان نادي جيونبك الكوري الجنوبي، قد أعلن عن رحيل جوستافو سوزا بعد نهاية عقده مع الفريق، وأصبح لاعبًا حرًا.

وأشار هشام، إلى أن سوزا مجرد اقتراح داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، لتدعيم صفوفه في يناير.

واختتم بأن الزمالك لم يدخل في مفاوضات بشكل رسمي مع المهاجم البرازيلي حتى الآن.